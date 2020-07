Voucher per i viaggi saltati per coronavirus Se non utilizzati, dopo 18 mesi il rimborso (Di domenica 5 luglio 2020) Novità anche per i viaggi saltati a causa dell’epidemia: chi ha avuto un Voucher lo potrà spendere per un anno e mezzo e se alla fine non lo avrà utilizzato avrà diritto al rimborso in denaro. Leggi su ecodibergamo

