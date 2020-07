Stati popolari, gli invisibili in piazza a Roma: l’urlo di precari, rider, braccianti, migranti e italiani senza cittadinanza – Le videointerviste (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaL’invito a quella politica che, ancora una volta, si era chiusa nei palazzi – anche in occasione degli Stati Generali voluti da Giuseppe Conte per rispondere alla crisi economica provocata dalla pandemia da Coronavirus – era quello di un bagno di realtà. «Conte, esci dal Palazzo e vieni in piazza ad ascoltare i problemi della società reale per dare risposte concrete», dice Aboubakar Soumahoro, attivista e sindacalista Usb italo-ivoriano, dalla manifestazione degli Stati popolari oggi in piazza San Giovanni a Roma. «Un appuntamento senza vessilli di partito, l’unica bandiera sono i sentimenti, le sofferenze, i bisogni materiali e immateriali di tutti gli invisibili». A susseguirsi sul palco e in piazza chi vive nel precariato, i e le rider, chi sta affrontando crisi ... Leggi su open.online

