Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della quinta puntata in replica stasera (Di domenica 5 luglio 2020) Non dirlo al mio capo, trama e cast della quinta puntata in replica stasera Torna questa sera in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della quinta puntata della prima stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della quinta puntata, in onda stasera, domenica 5 luglio 2020 alle ore 21,25 su Rai 1? Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction anticipazioni: trama della quinta puntata La puntata di questa sera è divisa, come al solito, in due parti: la prima ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Non dirlo Quinto appuntamento su Rai1 con ''Non dirlo al mio capo'' RAI - Radiotelevisione Italiana "Andai da loro. Fu un errore non chiudere il caso subito"

La vicenda dei due marò avrebbe potuto chiudersi prima. Ne è convinto il generale Pasquale Preziosa, ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e all'epoca in cui scoppiò il caso Capo di gabinetto del ...

Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella quarta puntata

Cosa è successo nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 28 giugno 2020 su Rai 1 in replica? Nel primo episodio, intitolato Vestito o maschera, Enrico sfida Elisa a segui ...

