Napoli-Roma (5 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Callejon e Milik accanto a Insigne (Di domenica 5 luglio 2020) La giornata si chiude con la suggestiva sfida tra Napoli e Roma, due squadre deluse dal turno infrasettimanale e la situazione peggiore è sicuramente quella dei giallorossi che perdendo la seconda partita consecutiva contro l’Udinese sono finiti in mezzo a una crisi dalla quale sarà difficile uscire. La squadra di Fonseca a 48 punti può … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni di #Napoli-#Roma - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: rientrano Manolas e Milik. Per i giallorossi c’è Dzeko ?? -