Formazioni ufficiali Parma-Fiorentina, Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto al Tardini per lo scontro che mette di fronte i ducali a caccia di una vittoria per alimentare le speranze di settimo posto e i viola che adesso vedono lo spettro della retrocessione e devono portare a casa tre punti utili per mettere distanza tra sé e le sabbie mobili. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di domenica 5 luglio, queste le scelte di D’Aversa e Iachini. Parma: in attesa Fiorentina: in attesa Leggi su sportface

InfobettingOdds : RT @underoverbets: RT @infobetting: Inter-Bologna (5 luglio ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : RT @underoverbets: RT @infobetting: Inter-Bologna (5 luglio ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - sportli26181512 : LIVE Inter-Bologna 0-0: Lukaku, numero e gol, ma prima l’aveva toccata con la mano: LIVE Inter-Bologna 0-0: Lukaku,… -