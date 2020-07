Addio a Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne (Di domenica 5 luglio 2020) Aveva 87 anni. Considerato tra i padri della fecondazione assistita, Flamigni è stato anche presidente della Società... Leggi su today

Today_it : Addio a Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne - mariastefaniama : RT @MatteoMainardi: Addio a Carlo Flamigni - - cinziacaporale : RT @MatteoMainardi: Addio a Carlo Flamigni - - robertagostini_ : Addio Carlo #Flamigni, un uomo di scienza, un maestro ed un compagno di tante battaglie per i diritti delle donne e… - MatteoMainardi : Addio a Carlo Flamigni - -