Smartworking al 50% fino a fine anno per i dipendenti della Pubblica amministrazione (Di sabato 4 luglio 2020) Lo Smartworking al 50% per i dipendenti della Pubblica amministrazione proseguirà fino al 31 dicembre 2020: la proroga è prevista in un emendamento M5s al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il testo arriverà lunedì in Aula a Montecitorio, dove non dovrebbe subire modifiche ma essere approvato con la fiducia. La modifica inserita nel provvedimento introduce il “Piano organizzativo del lavoro agile” (Pola), con il quale dal primo gennaio 2021 la percentuale salirà ad almeno il 60%. La misura riguarda i dipendenti che svolgono attività eseguibili da remoto. La ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, di una “rivoluzione in atto“. Con l’emendamento si introduce anche l’Osservatorio del lavoro agile “per raccogliere dati e informazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Boarding77 : RT @fattoquotidiano: Smartworking al 50% fino a fine anno per i dipendenti della Pubblica amministrazione - lapennanicola65 : RT @fattoquotidiano: Smartworking al 50% fino a fine anno per i dipendenti della Pubblica amministrazione - fattoquotidiano : Smartworking al 50% fino a fine anno per i dipendenti della Pubblica amministrazione - manuele_a : RT @MediasetTgcom24: Dl Rilancio, smart working per il 50% dei dipendenti pubblici fino a fine anno #smartworking - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Dl Rilancio, smart working per il 50% dei dipendenti pubblici fino a fine anno #smartworking -

Ultime Notizie dalla rete : Smartworking 50% Statali in smart working al 50% fino a fine anno: emendamento M5S al decreto Rilancio Il Messaggero Smartworking al 50% fino a fine anno per i dipendenti della Pubblica amministrazione

Lo smartworking al 50% per i dipendenti della Pubblica amministrazione proseguirà fino al 31 dicembre 2020: la proroga è prevista in un emendamento M5s al decreto Rilancio, riformulato e approvato dal ...

Dadone: "Pa. Sw al 50% fino a 31/12". Bonafede: "Fondi e assunzioni per far ripartire giustizia"

"La portata e la capillarità delle misure hanno pochi precedenti. Ora approviamolo il Decreto in Aula, guardando già a quello Semplificazione". Così su Twitter il capo politico M5S, Vito Crimi Dl Rila ...

Lo smartworking al 50% per i dipendenti della Pubblica amministrazione proseguirà fino al 31 dicembre 2020: la proroga è prevista in un emendamento M5s al decreto Rilancio, riformulato e approvato dal ..."La portata e la capillarità delle misure hanno pochi precedenti. Ora approviamolo il Decreto in Aula, guardando già a quello Semplificazione". Così su Twitter il capo politico M5S, Vito Crimi Dl Rila ...