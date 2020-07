Rilasciate nuove immagini della serie Cursed (Di sabato 4 luglio 2020) Cursed, Rilasciate nuove immagini della serie con Katherine Langford: sarà disponibile su Netflix dal 17 luglio Dopo averla vista nell’acclamatissima ‘Tredici’, Katherine Langford (sorella di Josephine, la protagonista della saga ‘After’) torna su Netflix in una nuova veste, quella di Nimue, Cursed: la nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller. Composta da 10 episodi, della durata di un’ora… L'articolo Rilasciate nuove immagini della serie Cursed Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

stormi1904 : Stefano:' vogliamo permettere ai commercianti di organizzare isole pedonalizzate temporanee.' Sul modello di Milano… - MaChiJune1993 : @yoonieisbby No, solo nuove informazioni verranno rilasciate a luglio - CimFanPItaly : RT @_blackpinkita: [INFO] Con sole due nuove canzoni rilasciate quest'anno e con un totale di 16, le BLACKPINK hanno già superato i 500M di… - BangtanPinkies : RT @_blackpinkita: [INFO] Con sole due nuove canzoni rilasciate quest'anno e con un totale di 16, le BLACKPINK hanno già superato i 500M di… - blueeyes_ismine : RT @_blackpinkita: [INFO] Con sole due nuove canzoni rilasciate quest'anno e con un totale di 16, le BLACKPINK hanno già superato i 500M di… -

Ultime Notizie dalla rete : Rilasciate nuove

Corriere Nazionale

Dopo averla vista nell’acclamatissima ‘Tredici’, Katherine Langford (sorella di Josephine, la protagonista della saga ‘After’) torna su Netflix in una nuova veste, quella di Nimue, Cursed: la nuova se ..."La parte più brutta della quarantena è stata quella di rimanere a casa e non fare altro che i lavori domestici per un paio di mesi" In una recente intervista, rilasciata a Sweetwater ... concentrando ...