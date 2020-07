Lazio Milan LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 4 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Milan si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Lazio Milan 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Milan 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? Iconic Moments at the Olimpico! ? Ecco i migliori cinque gol rossoneri in #LazioMilan ?? Scegli il tuo preferito s… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lazio-Milan: come vederla in tv e streaming - Ciardie3 : RT @JPeppp: Il Milan oggi giocherà contro una Lazio priva di Immobile e Caceido per squalifica, mentre Martedì giocherà contro una Juve pri… -