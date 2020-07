Formazioni ufficiali Lazio-Milan: c’è Leiva, Luis Alberto davanti (Di sabato 4 luglio 2020) Formazioni ufficiali Lazio-Milan – Si gioca Lazio-Milan, gara serale di questo sabato di Serie A. La Lazio vuole proseguire nella sua corsa verso lo scudetto e continuare a dare fastidio alla Juve. I biancocelesti sono reduci dal successo contro il Torino, ma dovranno fare a meno di Caicedo e Immobile. Simone Inzaghi si affida a Correa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto per scardinare la difesa rossonera. Il Milan è reduce dal pareggio contro la SPAL, deludente vista la quantità di occasioni prodotte. Formazioni ufficiali Lazio-Milan Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa. Milan: in attesa.L'articolo Formazioni ufficiali Lazio-Milan: c’è Leiva, Luis Alberto davanti CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #SerieA, le formazioni ufficiali di #JuveToro - SkySport : Juventus-Torino: le formazioni ufficiali ? #JuventusTorino Alle 17:15 Su Sky Sport Serie A #SkySerieA #SkySport - SPress24 : Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan. - IlmsgitSport : #lazio-#milan, 21,45 Diretta Le formazioni ufficiali: c'è Leiva, gioca Ibrahimovic - ilmessaggeroit : #lazio-#milan, 21,45 Diretta Le formazioni ufficiali: c'è Leiva, gioca Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Per chi non riuscisse a vedere la gara in diretta, DAZN subito dopo il fischio finale metterà a disposizione gli highlights e l'evento ...Una partita fondamentale in chiave scudetto per la Lazio, mentre il Milan vuole continuare la sua corsa verso l'Europa League. Questa sera all'Olimpico in programma uno dei big match della 30.a giorna ...