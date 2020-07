Cinema in lutto, addio al grande attore. I suoi ruoli sono entrati nella storia (Di sabato 4 luglio 2020) Earl Cameron, uno dei primi attori neri a recitare in un film britannico, è morto. Il giornale locale del Bermudian, The Royal Gazette, ha riferito venerdì che l’attore – che ha condiviso lo schermo con Sean Connery nel film di James Bond Thunderball e Sidney Poitier in A Warm December – è morto all’età di 102 anni . Nato a Pembroke, nelle Bermuda, nel 1917, Cameron prestò servizio nella Marina mercantile britannica durante la seconda guerra mondiale e finì per vivere in Inghilterra quasi per caso. “sono arrivato a Londra il 29 ottobre 1939″, ha detto in un libro pubblicato nel 2014 . “Mi sono innamorato di una ragazza e tu conosci il resto. La nave partì senza di me e io restai con lei in Inghilterra”. Dopo aver visto una commedia nel West End che presentava una manciata di attori neri, ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Cinema in lutto l’addio al grande attore: aveva solo 68 anni - #Cinema #lutto #l’addio #grande… - zazoomblog : Cinema in lutto l’addio al grande attore: aveva solo 68 anni - #Cinema #lutto #l’addio #grande - david_taglieri : Joel Schumacher, lutto nel mondo del cinema( di Roberta Moretti) - infoitcultura : Lutto nel cast di Ocean’s Eleven: il mondo del cinema è senza parole - zazoomblog : Lutto nel cast di Ocean’s Eleven: il mondo del cinema è senza parole - #Lutto #Ocean’s #Eleven: #mondo -