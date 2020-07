La crisi frena i sogni degli aspiranti genitori: 10 mila nati in meno in Italia (Di venerdì 3 luglio 2020) Paura e incertezza sono le parole d’ordine dell’Italia all’epoca del Covid-19, un Paese che vede le proprie diseguaglianze sociale addirittura inasprirsi a causa della crisi economica e dove tante famiglie che si trovavano a ridosso della soglia di povertà si trovano precipitate in una nuova dimensione, molto più difficile. Segnali che hanno come naturale conseguenza, tra le altre, quella di scoraggiare le coppie dal fare figli, principalmente per il timore che i risparmi possano andare in fumo nel giro di pochi mesi: secondo l’ultimo rapporto dell’Istat, la denatalità farà registrare “poco meno di 10 mila nati ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021”. Il tutto nonostante le aspirazioni di molti Italiani che sognano, un giorno, di diventare genitori. Meglio però rimandare a quando la ... Leggi su ilparagone

L'AQUILA - I prezzi degli immobili in Abruzzo hanno subito un lieve ribasso: A L'Aquila centro 1500 euro a metro quadrato per una casa signorile usata, fino a 2250 euro a metro quadrato per una nuova ...

“Continuare a concentrare risorse a beneficio delle imprese che producono e creano lavoro alla luce del supporto che potrebbe garantire il Governo per la reindustrializzazione e con l’obiettivo di sos ...

L'AQUILA - I prezzi degli immobili in Abruzzo hanno subito un lieve ribasso: A L'Aquila centro 1500 euro a metro quadrato per una casa signorile usata, fino a 2250 euro a metro quadrato per una nuova ...“Continuare a concentrare risorse a beneficio delle imprese che producono e creano lavoro alla luce del supporto che potrebbe garantire il Governo per la reindustrializzazione e con l’obiettivo di sos ...