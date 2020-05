Sassuolo: «Dal 4 maggio consentito l’accesso al centro sportivo per i calciatori». Il comunicato (Di sabato 2 maggio 2020) Il Sassuolo permetterà l’ingresso ai propri calciatori al centro sportivo neroverde a partire da lunedì 4 maggio. Il comunicato Il Sassuolo ha annunciato che a partire da lunedì 4 maggio sarà consentito l’accesso al centro sportivo del club per i calciatori per allenamenti individuali. Il comunicato integrale. «A seguito dell’Ordinanza del 30 aprile 2020 – Decreto 74/2020 della Regione Emilia Romagna con la quale, a far data dal 4 maggio p.v., saranno consentiti, in strutture a porte chiuse, gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, anche di discipline sportive non individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio ... Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A : Bologna - Parma - Sassuolo e SPAL : via agli allenamenti dal 4 maggio!

