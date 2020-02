Virus – Dalle materne alle medie: sanificate 56 scuole salernitane (Di venerdì 28 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Comune, recependo le indicazioni contenute nell’ordinanza 4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sta svolgendo da stamani il programma di disinfezione straordinaria dei 56 edifici scolastici (nidi, materne, scuole dell’infanzia, elementari e medie) di competenza dell’amministrazione. Tali attività, in via eccezionale a carico del Comune, sono state affidate a ditte specializzate certificate, qualificate ed idonee a svolgerle. L’obiettivo è riaprire gli istituti già da lunedì. Non sarà semplice. L’Asl, incaricata del servizio spiega, con una lettera inviata al sindaco ed a firma del direttore Domenico Della Porta, le modalità di esecuzione dell’intervento: “Per la pulizia in ambienti non sanitari quali stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole dove abbiano ... Leggi su anteprima24

