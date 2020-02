LIVE F1, Test Barcellona 2020 in DIRETTA: Ricciardo al comando, Leclerc ed Hamilton inseguono e si marcano (Di venerdì 28 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48: Un dato interessante è questo: Raikkonen in vetta con 334.5 km/h, mentre Leclerc ed Hamilton sono in nona e decima posizione: 310.1 e 309.3. Segno che non stanno tirando al 100%. In casa Mercedes potrebbe anche essere visti i problemi alla power-unit. SPEED TRAP <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f680.png" alt=" Leggi su oasport

