Coronavirus, l’esperto: troppo disinfettante mani aumenta il rischio di contagio (Di venerdì 28 febbraio 2020) Con l’emergenza Coronavirus in Italia e la dilagante psicosi negli ultimi giorni, tantissime persone hanno iniziato a svaligiare i supermercati e tentare di tutto per assicurarsi l’ultima boccetta di disinfettante per le mani, in un disperato tentativo di ridurre il rischio di contrarre il virus. Mentre lavarsi regolarmente le mani e usare un disinfettante per le mani può ridurre la trasmissione del virus, ora gli esperti avvertono che esagerare può effettivamente aumentare il rischio di infezione. A dirlo è un portavoce della società di prodotti chimici Kao Corporation, alla testata Kyodo News. Si tratta di un esperto che ha spiegato come l’uso eccessivo di disinfettanti per le mani a base di alcol potrebbe rimuovere la “normale flora batterica” ​​che ricopre la pelle e respinge i patogeni. Coronavirus: Amuchina e gli altri disinfettanti, ecco perché ... Leggi su italiasera

