Coronavirus, Bernini chiede la quarantena anche per il viceministro Sileri: “Ha viaggiato con i 56 italiani rimpatriati dalla Cina” (Di domenica 9 febbraio 2020) Coronavirus, Bernini chiede la quarantena anche per il viceministro: “Ha viaggiato con i 56 dalla Cina” La capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha chiesto che il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, venga messo in quarantena come è stato fatto per gli altri 56 italiani rimpatriati in Italia da Wuhan, città cinese focolaio del Coronavirus. Secondo la senatrice, il medico e senatore del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere messo in isolamento perché ha viaggiato insieme agli italiani che si trovavano in Cina e perché ha avuto contatti con il 29enne ricoverato in ospedale risultato positivo al test dopo giorni senza sintomi di contagio. “Leggo le dichiarazioni del viceministro Sileri, secondo cui sarà allungata di qualche giorno la quarantena alla Cecchignola per tutti i nostri connazionali che sono stati in contatto con il paziente italiano ... tpi

