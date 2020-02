Coronavirus, paziente italiano positivo ai test: “Sto bene, mi sento tranquillo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il paziente italiano risultato positivo al test per il Coronavirus 2029-nCov ha spiegato di sentirsi tranquillo: "Sto bene, al moemnto non ho disagi particolari". Si tratta di uno dei cinquantasei connazionali rientrati lunedì scorso con volo speciale proveniente da Wuhan. fanpage

SkyTG24 : Coronavirus, paziente italiano è in buone condizioni - Agenzia_Ansa : + FLASH ++ #Coronavirus: ricoverato allo Spallanziani un nuovo paziente, è in rianimazione ++ FLASH - Agenzia_Ansa : E' negativo ai test del #coronavirus il paziente ricoverato in rianimazione allo Spallanzani. Si tratta di un turi… -