Referendum taglio parlamentari | cosa succederà il prossimo 29 marzo

Il prossimo 29 marzo prenderà vita il Referendum taglia-parlamentari. Per tale Referendum, non ci sarà bisogno del quorum Il parlamento italiano La data è stata comunicata dalle principali agenzie di stampa, il consiglio dei ministri, ha già deciso: avverrà il 29 marzo 2020. Parliamo del Referendum sul taglio dei parlamentari, ora si aspetta soltanto il decreto ufficiale e quindi la conferma di tale data, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La legge sul taglio dei parlamentari, prevede la riduzione del numero dei parlamentari, da 630 a 400 e dei senatori, da 315 a 200. Resterà 5, il numero massimo dell'istituto dei senatori a vita. Ridotto invece, anche il numero di eletti all'estero con i deputati che da 12 passano ad 8 e i senatori da 6 a 4.

