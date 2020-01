Marotta: «Eriksen? Siamo felici. L’appeal dell’Inter è molto alto» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio di Inter Fiorentina: dall’arrivo di Eriksen al mercato Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto nel pre-partita del match contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni a Rai Sport. SU Eriksen – «E’ un ottimo giocatore e Siamo felici di averlo con noi. L’appeal che rappresenta l’Inter è molto alto, spero che sia l’inizio di una nuova generazione di campioni». MERCATO – «Penso che non faremo altre operazioni. Questo è un mercato di opportunità, dopo averne trovata una come Eriksen direi che non ci sono giocatori a disposizione che possano alzare il nostro livello qualitativo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

