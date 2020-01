Alessandra Mussolini contro Liliana Segre: «Da nonnina a strega di Biancaneve» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Stiamo discutendo di cosa è odio e cosa non lo è, proprio quello di cui dovrebbe occuparsi la commissione contro l’antisemitismo presieduta dalla Segre. Non provochiamo l’effetto contrario, altrimenti ci si trasforma da nonnina a strega di Biancaneve», con queste parole Alessandra Mussolini alla radio padovana Radio Cafè la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, testimone attiva nel nostro paese di quella brutta pagina di storia che è stata la Shoah. Alessandra Mussolini contro Liliana Segre: «Da nonnina a strega di Biancaneve» L’intervista risale a qualche giorno fa, ma è finita sui principali giornali soltanto oggi per via delle esternazioni della nipote di Benito Mussolini contro la Segre. Dichiarazioni che sono state fatte in merito alla decisione del Comune di Verona di dedicare una via a Giorgio Almirante, ex repubblichino, storico leader ... urbanpost

lauraboldrini : La prossima volta che ad Alessandra #Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci - TeresaBellanova : #75190 Alessandra, questo è l'odio. #Mussolini - Emagorno : Le parole di Alessandra Mussolini sono vergognose, Liliana #Segre è un patrimonio dell’Italia. Il 31 gennaio confer… -