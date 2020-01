Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la night race di Schladming. Kristoffersen vuole il primo successo, Yule per il poker. Italia con Razzoli e Vinatzer (Di martedì 28 gennaio 2020) Ottavo slalom della stagione per la Coppa del Mondo maschile, ma probabilmente è l’appuntamento più atteso dell’anno per i rapid gates, visto che questa sera si corre a Schladming. La “night race” per eccellenza, con una cornice di pubblico da brividi ed emozionante (un vero e proprio stadio per lo sci alpino) ed una gara che ormai è diventata una super classica del Circo Bianco. Lo svizzero Daniel Yule va a caccia del poker dopo i successi di Madonna di Campiglio, Adelboden e Kitzbuehel. Una seconda parte di stagione veramente eccezionale per l’elvetico, che dopo la gara sul Canalone Miramonti ha completamente svoltato, diventando in questo momento lo slalomista da battere. Dopo aver infranto sulla Streif un tabù che durava da oltre 50 anni, Yule cerca di riportare il suo Paese in trionfo anche a Schladming, dove il successo manca dal 1990 con Pirmin ... oasport

Fisiofficial : BASSINO IMPECCABILE ANCHE NEL SUPERG DI BANSKO: SOLO SHIFFRIN RIESCE A FARE MEGLIO DI LEI. LA CUNEESE FESTEGGIA IL… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! -