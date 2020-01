Elezioni regionali in Emilia Romagna, due elettori su tre del M5s sono passati al Pd (Di martedì 28 gennaio 2020) Elezioni regionali in Emilia Romagna, l’analisi dell’Istituto Cattaneo: decisivo per la vittoria del Pd la crisi del M5s. ROMA – Secondo l’analisi dei flussi dell’Istituto Cattaneo sulle Elezioni regionali in Emilia Romagna nella vittoria del Partito Democratico un ruolo fondamentale lo ha avuto la crisi del M5s. Due elettori pentastellati su tre, viene precisato nello studio, hanno deciso di abbandonare i grillini per dare il proprio voto al candidato Bonaccini. Una dinamica “anti Salvini” amplificata dal voto disgiunto che ha portato il presidente della Regione a prendere quasi tutti i voti del M5s. Una strategia che ha permesso al Partito Democratico di guadagnare quasi 14 punti rispetto alle ultime Europee. Il ruolo del M5s Il Movimento doveva essere l’ago della bilancia in Emilia Romagna e così è stato. La maggior parte ... newsmondo

