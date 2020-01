Basket, la Dinamo Sassari supera l’Hapoel Holon e coglie il decimo successo in Champions League (Di martedì 28 gennaio 2020) Arriva il decimo successo, al fronte di sole tre sconfitte, per la Dinamo Sassari in questa fase a gironi di Basketball Champions League 2019-2020. Gli isolani superano con il risultato di 83-73 gli israeliani dell’Hapoel Holon e si portano soli in testa al gruppo A in attesa del match di domani della Turk Telekom Ankara. Parte meglio il Banco di Sardegna che a metà del quarto inaugurale trova il +6, sul 18-12, con una tripla di Spissu e mantiene quel vantaggio fino alla prima pausa. A inizio secondo periodo arriva anche la doppia cifra di vantaggio per la Dinamo, sul 33-23, con due liberi a bersaglio di Jerrells. Holon, però, riesce a reagire, spinta da uno scatenato Marcus Foster e all’intervallo lungo si va con gli ospiti sotto di appena 5 punti sul 43-38. I sardi provano a scappare nuovamente in apertura di terzo periodo e volano sul +12, sul 55-43, grazie ai punti di un ... oasport

