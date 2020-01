Elezioni Emilia Romagna, papà di Borgonzoni: “Non mi dispiace per mia figlia” (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati delle Elezioni in Emilia Romagna hanno visto la conferma del Presidente uscente Stefano Bonaccini sull’avversaria leghista Lucia Borgonzoni. All’indomani della tornata elettorale non sono poche le reazioni e i commenti di tutto il mondo politico. Anche il padre della candidata leghista Lucia Borgonzoni ha voluto esprimere il suo messaggio al comitato del vincitore. Elezioni Emilia, messaggio padre Borgonzoni Giambattista Borgonzoni, il padre della candidata Lucia, ha commentato il risultato delle Elezioni in Emilia Romagna poco dopo lo spoglio dei voti. Sua figlia è uscita sconfitta dall’avversario di centrosinistra, Stefano Bonaccini, ma Giambattista non sembra rammaricato. “Non mi dispiace per mia figlia”, ha rivelato il padre. La chiamata alle urne, ha aggiunto poi, “è una democratica gara politica, non dobbiamo avere necessariamente ... notizie

