TUTTOSPORT – “Core grato” e “Core ‘ngrato”, le due facce di Maurizio Sarri e Antonio Conte (Di domenica 26 gennaio 2020) La Prima pagina del giornale sportivo piemontese TUTTOSPORT apre con il doppio titolo “Core grato” e “Core ‘ngrato” con riferimenti, rispettivamente, a Maurizio Sarri e Antonio Conte. Il tecnico bianconero, infatti, non sembra troppo turbato dal pensiero di una cattiva accoglienza al San Paolo. “Per me è una partita particolare. Se mi fischiano è per amore”. Il mister ha affrontato il tema del proprio ritorno a Napoli con grande pacatezza, ma tra qualche ora il pubblico azzurro cercherà di smuoverlo in tutti i modi. Antonio Conte, invece, avrebbe irritato i dirigenti nerazzurri che hanno speso 130 milioni di Euro sul mercato, sminuendo quasi la campagna acquisti con una frase del tipo “Non abbiamo preso mezzo Real”. Ad aver speso di più sul mercato è stato proprio il Napoli, che ha fatto due investimenti importanti per Diego Demme e ... calciomercato.napoli

