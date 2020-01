Stefano Bonaccini, chi è il candidato del centrosinistra alle elezioni in Emilia-Romagna (Di domenica 26 gennaio 2020) Il voto alle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio sarà uno spartiacque per il governo giallorosso. Ma sarà una partita che si giocherà anche, e forse soprattutto, nonostante l’attivismo del leader della Lega Matteo Salvini, nello lo scontro fra i due candidati: quello del centrodestra Lucia Borgonzoni e quello del centrosinistra Stefano Bonaccini. Bonaccini è il governatore uscente ed è stato eletto presidente della regione Emilia-Romagna il 23 novembre 2014 in consultazioni caratterizzate dall’affluenza molto bassa (votarono solo il 37% degli aventi diritto) con il 49% dei consensi. Quelle elezioni furono le prime dopo il successo alle elezioni europee del Partito Democratico (il Pd conquistò il 40,8%) guidato da Matteo Renzi che in quel momento era anche presidente del Consiglio. Ansa Un primo piano di Stefano Bonaccini La carriera ... open.online

