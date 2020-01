LIVE Napoli-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: le formazioni ufficiali della sfida del San Paolo (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Queste le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso. Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo All.: Sarri. 19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A Tim 2019-2020. La presentazione e il programma tv del match – Le probabili formazioni – Gli orari e il programma tv della 21esima giornata di Serie A Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Allo stadio San Paolo gli azzurri di Gennaro Gattuso ricevono ... oasport

cheobravo : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - NAPOLI-JUVENTUS - Sorpresa Sarri: giocano Dybala, Ronaldo e Higuain! - paoloangeloRF : Napoli-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - NAPOLI-JUVENTUS - Sorpresa Sarri: giocano Dybala, Ronaldo e Higuain! -