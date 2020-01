LIVE Civitanova-Trento 0-0, Champions League volley in DIRETTA: inizia il derby d’Italia! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 18:00 Come ci si poteva aspettare Kovacevic e Russell non partono dall’inizio. 18:00 Questa invece la formazione titolare della Lube: Juantorena, Simon, Leal, Bruno, Bieniek, Rychlicki e Balaso. 17:58 Questi i sette scelti da Angelo Lorenzetti: Micheletto, Giannelli, Candellaro, Djuric, Cebulj, Lisinac, Grebennikov. 17:56 E’ ormai tutto pronto, ultimi momenti di riscaldamento e si parte. 17:53 C’è curiosità sul sestetto dell’Itas: Kovacevic e Russel hanno dei problemi alla spalla, potremmo quindi vedere in campo Sosa Sierra o Micheletto. 17:50 In Champions League Civitanova ha battuto 3-1 sia il Budejovice, che il Fenerbahce, Trento ha invece faticato ad ingranare, contro i turchi l’ha spuntata al tie-break, mentre contro i cechi sono bastati tre set. 17:47 Le sensazioni sono abbastanza ... oasport

