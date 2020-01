Inter Cagliari, primo assist nerazzurro per il nuovo arrivato Young (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter Cagliari, arriva la prima gioia nerazzurra per il nuovo arrivato Ashley Young. Suo l’assist per il vantaggio di Lautaro Ashley Young è sbarcato all’Inter solamente da pochi giorni. Giusto il tempo per conquistarsi la fiducia di Antonio Conte che l’ha schierato titolare nel lunch match contro il Cagliari. L’espero inglese ha immediatamente ripagato il tecnico, sfoderando il suo primo assist con la nuova casacca. A beneficiarne è stato Lautaro Martinez, che con un colpo di testa ha trafitto Cragno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Interviste, foto, video e tanti altri contenuti esclusivi. Tutto quello che c'è da sapere s… - DiMarzio : #Inter, tra #InterCagliari e il #calciomercato: parla #Conte ??? -