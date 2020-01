La Chiesa si schiera contro la cultura dell’odio: non si potrà dire che Francesco abbia taciuto (Di sabato 25 gennaio 2020) Qualunque sia l’esito delle elezioni in Emilia-Romagna e la sua ricaduta nazionale, papa Francesco resta convinto che vada stoppato il mix pericoloso di sovranismo, populismo e clerical-nazionalismo, che in Italia è rappresentato dal fenomeno Matteo Salvini ma si manifesta egualmente in altre nazioni e leader: da Viktor Orban in Ungheria a Jair Bolsonaro in Brasile. E non si tratta di una volontà di interferenza nelle vita politica di un paese, perché Francesco è del tutto alieno dalla visione di un Vaticano che si “allea” a determinati partiti (come è stato per oltre mezzo secolo in Italia). Per il papa argentino si tratta invece del discrimine tra valori cristiani e umanistici da una parte e una tendenza dall’altro, che per lui ha il sapore della mentalità totalitaria che cento anni fa travolse l’Europa occidentale e centrale. Lo ha ripetuto spesso negli ultimi tempi, evocando gli ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : La Chiesa si schiera contro la cultura dell’odio: non si potrà dire che Francesco abbia taciuto - TutteLeNotizie : La Chiesa si schiera contro la cultura dell’odio: non si potrà dire che Francesco abbia… - Noovyis : (La Chiesa si schiera contro la cultura dell’odio: non si potrà dire che Francesco abbia taciuto) Playhitmusic - -