CDS – “Potrei smettere”, la provocazione di Maurizio Sarri in prima pagina nel giorno di Napoli-Juventus (Di domenica 26 gennaio 2020) La prima pagina del Corriere dello Sport apre con le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Potrei Smettere“, Sarri torna a Napoli e spiazza tutti. prima da avversario nella città dove ha spiccato il volo: “Allenare di nuovo gli azzurri? Fra due anni, quando finirà il contratto con la Juve, non so se avrò ancora motivazioni”. C’è Paulo Dybala, Gonzalo Higuain in panchina. Gennaro Gattuso: “Servirà un’impresa, loro fanno venire il mal di testa”. Il Napoli ha bisogno di punti per risalire la classifica, in campionato viene da 3 sconfitte consecutive. L’ultimo successo risale alla vittoria in extremis ottenuta in casa del Sassuolo prima di Natale. In casa, gli azzurri non strappano i 3 punti addirittura da ottobre. Dal punto di vista aritmetico, lottare per la Champions è ancora possibile. Basti vedere cosa è riuscito a ... calciomercato.napoli

