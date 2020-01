Eternit bis, l'ex patron Schmidheiny a giudizio per omicidio volontario: sfuma l'ipotesi prescrizione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il manager svizzero, già nella bufera per le sue frasi choc contro l'Italia in una recente intervista, è accusato di avere provocato la morte di 392 persone repubblica

TgLa7 : #Eternit-bis, #Schmidheiny 'odia' gli italiani: 'Un Paese fallito' ed è certo che verrà assolto - nicmax25 : #Eternit bis, #Schmidheiny a giudizio per omicidio volontario: sfuma l'ipotesi prescrizione -