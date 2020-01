Condannato Claudio Scajola: pena di due anni per l’ex ministro di Forza Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Claudio Scajola è stato Condannato a due anni con sospensione condizionale della pena. Lo ha stabilito il tribunale di Reggio Calabria a conclusione del processo Breakfast. Secondo l'accusa, l'ex ministro di Forza Italia e attuale sindaco di Imperia avrebbe aiutato l'ex parlamentare Amedeo Matacena, tuttora latitante a Dubai, a sottrarsi alla condanna in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. fanpage

borghi_claudio : Bombardati di mozioni sul tema dal M5S pure qui a Como. Finirà che uno potrà spacciare liberamente ma se stappa una… - SkyTG24 : Claudio Scajola condannato a due anni, uno alla moglie di Matacena - zazoomblog : Claudio Scajola condannato a due anni uno alla moglie di Matacena - #Claudio #Scajola #condannato #moglie -