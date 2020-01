Silvio Berlusconi, “i figli Barbara, Eleonora e Luigi nella società che vuole comprare l’app degli incontri gay Grindr” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gli affari sono affari, anche nel caso di una delle app per incontri più famosa al mondo. Secondo un’indiscrezione de Il Messaggero, il gruppo italiano Bending Spoons, che include anche la holding H14 di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi (figli di Silvio e Veronica Lario), ha lanciato una grossa offerta per acquisire l’azienda Grindr, nata nel 2009 e una della app più famose per gli incontri gay e bisessuali. Una comunità virtuale che ad oggi vanta 4 milioni di iscritti. Bending Spoons ha messo sul tavolo 234,5 milioni di euro (260 milioni di dollari) per il pacchetto di maggioranza dell’azienda, costretta a cercare un nuovo partner commerciale dopo che il Comitato per gli investimenti esteri americani ha imposto a Beijing Kunlun Tech Company di vendere la quota, a causa di diverse fughe di dati sensibili di alcuni utenti e violazioni pesanti della privacy. Bending Spoons dovrà ... ilfattoquotidiano

