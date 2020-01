Regionali, l’Antimafia segnala tre candidati “impresentabili”. Uno di FdI in Emilia-Romagna e due di Forza Italia in Calabria (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono tre i candidati “impresentabili” cioè che rispettano il codice di autoregolamentazione delle candidature, nelle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, secondo la commissione parlamentare Antimafia, riunitasi oggi per esaminare le liste. A quanto si apprende, un candidato in Emilia avrebbe riportato una sentenza di condanna in primo grado. Mentre in Calabria i candidati sono due. “Per la regione Emilia Romagna – ha spiegato il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra (nella foto) – risulta un candidato impresentabile, avendo riportato una sentenza di condanna di primo grado. Qualora eletto sarà sottoposto alla sospensione dall’assemblea regionale. In Calabria sono due i candidati. Una terza posizione verrà definita nella giornata di oggi”. Morra ha poi ricordato che “l’attività di controllo si ripartisce in ... lanotiziagiornale

