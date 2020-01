Il “nemico interno” del M5S che ha fatto fuori Di Maio (Di giovedì 23 gennaio 2020) «Abbiamo tanti nemici, qualcuno che resiste e che ci fa la guerra. Ma nessuna forza politica è mai stata sconfitta dall’esterno. I peggiori nemici sono quelli che al nostro interno lavorano non per il gruppo ma per la loro visibilità»: ieri Luigi Di Maio ha mollato la carica di Capo Politico del MoVimento 5 Stelle con un drammatico richiamo al “nemico interno”. Senza fare nomi, come nella tradizione cinquantennale di potere della Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica, ma con un obiettivo ben preciso: «c’è chi è stato nelle retrovie e senza prendersi responsabilità è uscito allo scoperto solo per pugnalare alle spalle». Il “nemico interno” del M5S che ha fatto fuori Di Maio E ancora: «Pochi hanno lavorato per se stessi, moltissimi per il Movimento», molte fratture si sono consumate per «dare visibilità all’ego di qualcuno». Affermazione seguita da ... nextquotidiano

