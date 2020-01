Coronavirus, che cos’è: quali sono i sintomi e come si ferma il contagio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus, che cos’è: quali sono i sintomi e come si ferma il contagio. Simile alla Sars e alla Mers, ecco come identificare il nuovo virus che porta a gravi ripercussioni respiratorie ed evitare di contrarlo. Il suo nome è 2019-n-Cov e da qualche giorno è meglio conosciuto nel nostro Paese come Coronavirus poiché appartiene a … L'articolo Coronavirus, che cos’è: quali sono i sintomi e come si ferma il contagio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Sale il rischio in Europa per il #virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grand… -