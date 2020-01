Sondaggi elettorali Ixè: prosegue il calo della Lega, ora è al 28,7% (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: prosegue il calo della Lega, ora è al 28,7% La transumanza di voti dalla Lega a Fratelli d’Italia continua. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca realizzati tra il 20 e il 21 gennaio. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde lo 0,2 e scivola al 28,7%. La tendenza di Ixè si scontra con le rilevazioni effettuate nell’ultima settimana da Swg, Index e Termometro Politico, che vedono un ritorno al segno più della Lega. A beneficiare della flessione leghista è Fratelli d’Italia che sale all’11,3%, massimo storico per il partito. Nel centrodestra, anche Forza Italia sorride passando dal 7 al 7,3%. In questo modo l’area che fa riferimento a Salvini, Meloni e Berlusconi annulla la perdita del Carroccio ed incrementa i propri consensi. Nel campo governativo, il Partito Democratico flette dello 0,1 ... termometropolitico

fanpage : Sondaggi elettorali, Lega in netto calo: è sotto il 30%, perso il 3,6% in due mesi - TermometroPol : Sondaggi elettorali Ixè: prosegue il calo della #Lega, ora è al 28,7% - infoitinterno : Sondaggi elettorali SWG, su Fratelli d’Italia, si riprende il M5S -