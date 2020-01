Il Senato assume (e spende) ancora. Nuovo concorso per trenta commessi. Dopo i coadiutori tocca agli assistenti parlamentari. Stipendio 32mila euro, ma si arriva a 81mila dopo 24 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pronti? Via. In Senato è scoccata l’ora dei nuovi commessi. Pardon, degli “assistenti parlamentari”: cioè coloro che “garantiscono e presidiano l’apertura dei Palazzi, provvedono al controllo delle portinerie e all’accoglienza dei visitatori”, fanno da cicerone durante le visite guidate, svolgono “un ruolo di vigilanza e sicurezza” e talora impediscono ai Senatori di fare a botte durante le sedute più esagitate dell’assemblea. In servizio a Palazzo Madama ce ne sono già 163. Ma, a causa del blocco del turn over, il loro numero – in cui rientrano anche i cuochi e i camerieri in servizio a palazzo Giustiniani, nell’alloggio di rappresentanza della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati – è largamente al di sotto della bisogna. Il 14 gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Nuovo bando di concorso firmato dalla Casellati, è così ufficialmente partita ... lanotiziagiornale

MPenikas : LN Il Senato assume (e spende) ancora. Nuovo concorso per trenta commessi. Dopo i coadiutori tocca agli assistenti… -