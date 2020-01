Ucciso sacerdote rapito dai jihadisti. Il presidente della Nigeria: “Rammaricato” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un prete e' stato Ucciso dagli jihadisti nel nordest della Nigeria. Il reverendo Lawan Andimi, dirigente locale dell'Associazione cristiana della Nigeria, era stato rapito all'inizio di gennaio dall'Isis. In un comunicato, il presidente Nigeriano Muhammadu Buhari ha parlato di omicidio "crudele, inumano e deliberatamente provocatorio", assicurando che i responsabili "pagheranno caro per le loro azioni". "Il presidente si e' detto rammaricato che i terroristi abbiano Ucciso il leader religioso pur avendo allo stesso tempo espresso la loro volonta' di liberarlo con l'intermediazione di una terza parte", ha aggiunto il comunicato. L'Isis aveva in precedenza diffuso un video del prete in prigionia. Lawan Andimi e' solo l'ultimo cristiano preso di mira dai jihadisti. Il mese scorso l'Isis aveva annunciato di aver Ucciso 14 cristiani rapiti nello Stato di Borno, nel nordest della Nigeria. ... ilfogliettone

