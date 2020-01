Grande Fratello Vip: Rita Rusic Delusa da Vittorio Cecchi Gori! (Di martedì 21 gennaio 2020) Rita Rusic si dichiara Delusa dal suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Secondo la donna la visita del suo ex nella casa del Grande Fratello Vip è stata inutile. Inoltre Rita esprime accuse e parole forti nei confronti di Vittorio. Per questo motivo poi ha un chiarimento con Valeria Marini durante la diretta della quinta puntata del GF Vip! Ecco tutti i dettagli! Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip ha ricevuto una sorpresa molto probabilmente non gradita, l’incontro-scontro con Valeria Marini. I due grandi amori di Vittorio Cecchi Gori si sono ritrovati faccia a faccia e come sappiamo tra le due donne passionali non è mai corso buon sangue. Intanto dentro la casa Rita ha parlato con i suoi coinquilini della sorpresa ricevuta venerdì scorso dall’ex marito. Una visita, quella del produttore fiorentino, molto fredda e distaccata che è stata per Rita una vera e propria ... gossipnews.tv

