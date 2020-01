Catanzaro, il procuratore aggiunto Luberto indagato per corruzione: Csm lo trasferisce a Potenza (Di martedì 21 gennaio 2020) Il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto è stato trasferito al Tribunale di Potenza dove svolgerà il ruolo di giudice civile. Lo ha stabilito la sezione disciplinare del Csm che ha disposto il trasferimento d’ufficio e di funzioni per il magistrato calabrese, indagato dalla Procura di Salerno per corruzione in atti giudiziari e rifiuto d’atti d’ufficio con l’aggravante del favoreggiamento alla ‘ndrangheta. Nelle settimane scorse, infatti, Luberto aveva subito una perquisizione su richiesta dei pm campani che stanno indagando sui suoi rapporti con l’ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello. Sarebbe stato quest’ultimo, stando all’impianto accusatorio, a pagare con la sua American Express i viaggi di Luberto che in cambio non aveva mai iscritto l’ex deputato nel registro degli indagati nonostante il suo nome fosse comparso nelle intercettazioni dei carabinieri di Cosenza. ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi a Catanzaro una piazza piena per combattere la 'ndrangheta, e per sostenere il procuratore Gratteri,… - Tg3web : La Calabria si mobilita al fianco dei magistrati in prima linea nella lotta alle mafie. In migliaia a Catanzaro per… - Agenzia_Ansa : 'Gratteri non si tocca', a Catanzaro manifestazione a sostegno del procuratore #ANSA -