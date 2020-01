Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni – Tappa 3: terremoto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Era il 20 maggio 2012 quando l’Emilia-Romagna è stata colpita da una scossa di terremoto fortissima, quella di magnitudo 6.1 delle ore 04:03. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Finale Emilia, in provincia di Modena. La scossa non è stata isolata – preceduta e seguita da altre di minore intensità – fino a che il 29 maggio alle ore 09:00 è arrivato il secondo, forte terremoto. L’intensità di poco minore rispetto alla prima scossa, 5.9, ha creato molti disagi e panico nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Mantova, Reggio Emilia. Secondo i dati della regione il sisma ha causato 29 vittime, 390 feriti e un totale di 41 mila persone sfollate per via delle abitazioni crollate o rese inagibili. Ci siamo recati nel comune di San Felice sul Panaro, epicentro del terremoto del 29 maggio, per vedere com’è oggi la situazione e quali sono gli ... giornalettismo

Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni – Tappa 2 : sanità : Eccoci alla seconda Tappa del nostro Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni. Dopo l’immigrazione, oggi parliamo di un altro dei grandi temi cardine della campagna elettorale condotta da Bonaccini (candidato per il PD) e Borgonzoni (candidata per il centro-destra), la sanità. Se ne è parlato la prima volta, con grande clamore mediatico, il 14 dicembre 2019 al Paladozza di Bologna; in questa occasione Borgonzoni e Salvini ...

vitomaxbucci : Sempre insieme a Te...Forza Toro ale'! #sft #toro #torinofc #iltorosiamonoi #fvcg — in viaggio Reggio nell'Emilia - zazoomnews : Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni – Tappa 2: sanità - #Viaggio #nell’Emilia-Romagna #vigilia - ilariaroncone : RT @giornalettismo: Seconda tappa nel nostro viaggio alla vigilia delle #elezioniregionali in #EmiliaRomagna: oggi parliamo di sanità grazi… -