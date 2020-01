Reddito a 1,041 milioni di famiglie Il 19% in Campania. Il 61% al Sud (Di lunedì 20 gennaio 2020) Principalmente al Sud e in Sicilia e in Sardegna, sono 1,041 milioni le famiglie che beneficiano di Reddito o pensione di cittadinanza: lo comunica l'Inps, spiegando che l'importo medio ammonta a 493 euro. Al 7 gennaio 2020, fa sapere l'istituto, Reddito a 1.041.000 famiglie, media 493 euro Segui su affaritaliani.it affaritaliani

