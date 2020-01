Juventus Roma probabili formazioni, Buffon titolare in Coppa Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Juventus Roma probabili formazioni – Sprint in campionato con un netto +4 sull’Inter, i bianconeri adesso mettono il turbo e dopo la Serie A, torna la Coppa Italia. Distrutto l’Udinese nello scorso turno di Coppa, adesso la Juventus incontrerà la Roma martedì 22 all’Allianz Stadium di Torino. Roma ostica e che viene da una grande prestazione in campionato, Fonseca ha già dimostrato di mettere in grosse difficoltà la retroguardia Juventina, che dovrà dare il meglio per passare il turno e puntare alla finale. Juventus Roma probabili formazioni, ecco chi gioca Sarri cambierà qualcosa rispetto alle ultime uscite. In porta sicuro Buffon, mentre in difesa toccherà ai soliti Bonucci, Cuadrado e Alex Sandro (ancora in dubbio, ma dovrebbe farcela) mentre De Ligt potrebbe riposare per far spazio a Rugani. Leggi anche:Tonali Juventus, sprint di Paratici: incontro con ... juvedipendenza

