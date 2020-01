Basket, Champions League 2019-2020: ultima spiaggia per Brindisi, contro il PAOK è vietato sbagliare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vincere o abbandonare il sogno qualificazione. È sostanzialmente questa la situazione per la Happy Casa Brindisi alla vigilia del fondamentale match contro il PAOK, valevole per la dodicesima giornata della Champions League 2019-2020 di Basket. L’ultima spiaggia si materializzerà domani sera a partire dalle ore 20.30 al PalaPentassuglia: per i salentini è vietato sbagliare. La classifica del girone D si è fatta veramente complicata per i ragazzi di Francesco Vitucci, che hanno mantenuto la cosiddetta media inglese (ossia vittorie in casa e sconfitte in trasferta) fino alla nona giornata, quando l’imbattibilità del palazzetto Brindisino è caduta sotto i colpi del Dijon, impostosi per 88-93. Ora il record della Happy Casa è abbondantemente negativo (4-7), dal momento che lontano dalle mura amiche Banks e compagni stanno facendo una fatica enorme, come testimoniato dai sei ko ... oasport

AutoguidoviePV : ???? Segna in agenda: i Preliminary Rounds di @_IWBF Champions League Basket in Carrozzina arrivano a fine mese! Sost… - zazoomnews : Brindisi-Paok in tv Champions League basket 2020: orario programma e streaming - #Brindisi-Paok #Champions #League - zazoomblog : Strasburgo-Dinamo Sassari in tv Champions League basket 2020: orario programma e streaming - #Strasburgo-Dinamo… -