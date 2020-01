Bagnoli, Arcuri (Invitalia): Bonifica finita nel 2024. Entro 2 settimane appaltata la rimozione dall’amianto (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Bonifica di Bagnoli dovrebbe terminare nel 2024. A confermare i tempi di realizzazione l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, che rispetto ai tempi per le gare rimaste ha spiegato: «Confidiamo di aggiudicare le gare per la rimozione dell’amianto Entro due, tre settimane. Lavori che andranno avanti per almeno un intero anno». Se il cronoprogramma sarà rispettato senza intoppi «all’inizio del prossimo anno si dovrebbero vedere tutte le attività di Bonifica sul territorio» ha aggiunto il commissario per Bagnoli, Francesco Floro Flores, in riferimento alla Bonifica dell’ex area Italsider. Una rinascita, quella dell’ex area industriale di Napoli, per cui sono stanziati circa 500 milioni di euro per Bonifica e riqualificazione ambientale di cui 320 milioni allocati da Invitalia, 71 milioni derivanti da giacenze della struttura commissariale, ... ildenaro

