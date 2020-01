Vaccini: supereroi con poteri speciali, martedì presentazione libro ‘Valore uomo’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Spiegare l’efficacia e l’utilità dell’immunoprofilassi alle giovani generazioni, grazie ad un’avventura accattivante, ricca di colpi di scena, in cui i Vaccini prendono le sembianze di supereroi dotati di poteri speciali. E’ quanto propone il volume ‘La prima missione dei Fratelli super Vaccini e dei loro amici. Un pizzicotto in quattro e quattr’otto”, nella collana ‘Il mio amico vaccino’, presentato in conferenza stampa alla Camera dei deputati, martedì prossimo, 21 gennaio, alle 17, realizzato dall’Associazione ‘Valore uomo’, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e con il patrocinio della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e della Società italiana di pediatria. ‘E’ un’iniziativa a cui ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

zazoomnews : Vaccini: supereroi con poteri speciali martedì presentazione libro ‘Valore uomo’ - #Vaccini: #supereroi #poteri… - TV7Benevento : Vaccini: supereroi con poteri speciali, martedì presentazione libro 'Valore uomo'... -