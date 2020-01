LIVE Pesaro-Dinamo Sassari 82-107, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi travolgono i padroni di casa con super Pierre (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Da parte nostra, per oggi, è tutto. Grazie per averci seguito e rimanete su questi schermi per avere tutte le notizie sul basket italiano, europeo ed NBA. L’incontro finisce qua, vince Sassari 82-107. MVP del match sicuramente un Pierre da 29 punti, 13 rimbalzi, 4 assist, 44 di valutazione, 10/12 da due e 12/17 dal campo 82-107 Canestro da due di Miaschi. 80-107 Due liberi a segno di Eboua. 78-107 Ancora Daniele Magro che rimpolpa il bottino personale nel garbage time. 78-105 Canestro da sotto di Magro. 78-103 1/2 ai liberi per Gentile. 78-102 1/2 ai liberi per Miaschi. 77-102 Nuovamente Pierre che sta tirando 10/12 da due. 77-100 Bomba di Stefano Gentile. 77-97 Due liberi a bersaglio per Pierre. 77-95 Tripla di Williams. 74-95 Canestro da due di Bilan. 74-93 -19 Pesaro con Mussini. 72-93 Due punti per Miaschi. 70-93 Pierre raggiunge ... oasport

